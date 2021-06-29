ألمانيا تخصص 225 مليون يورو لدعم العراق وسوريا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده خصصت 225 مليون يورو (268 مليون دولار) لدعم كل من العراق وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس لشبكة رووداو العراقية الكردية، بعد يوم من الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما أمس الإثنين.

وقال ماس إن ألمانيا خصصت مبلغ 150 مليون يورو (حوالي 179 مليون دولار) للعراق و75 مليون يورو (نحو 89 مليون دولار) لسوريا.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service الخارجية العراقية: نثمن جهود التحالف الدولي في دعم العراق

وأكد وزير خارجية ألمانيا، على رغبة برلين في تكثيف نشاطات التحالف الدولي ضد "داعش" (المحظور في روسيا) في العراق بشكل مستمر.

وشدد ماس على رغبة بلاده في دعم الحكومة العراقية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات نزيهة بالتعاون مع إقليم كردستان شمالي العراق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة العراقية، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وأمس الإثنين، أكد التحالف الدولي ضد "داعش" في بيانه الختامي ضرورة تكثيف العمل لإلحاق هزيمة كاملة بالتنظيم الإرهابي حول العالم.

وشدد البيان على التزام وزراء دول التحالف بتعزيز التعاون للحيلولة دون استعادة "داعش" في سوريا والعراق أي مناطق كان يسيطر عليها التنظيم قبل هزيمته عسكريا.