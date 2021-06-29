شركة تركية تعاود إمداد لبنان بالكهرباء 

استأنفت شركة تركية، اليوم الثلاثاء، إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من محطتين عائمتين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في تقرير لها ، اليوم الثلاثاء، بأن شركة "كار باور شيب" التركية قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من محطتين عائمتين، أو باخرتين عائمتين، هما فاطمة غول سلطان وأورهان باي، بداية من اليوم.

وأكدت الشركة التركية أنها اتخذت هذا القرار، كبادرة حسن نية بشأن ما تردد من خلاف حول القضايا العالقة مع الدولة اللبنانية، متطلعة إلى نقاش بناء مع بيروت، لحل هذه القضايا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شركة "كار باور شيب" التركية أنها تدرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، مؤكدة دعمها المتواصل للبنان، قدر الإمكان.

ويشار إلى أن الشركة التركية قد أعلنت الشهر الماضي عن اضطرارها لوقف إمداد لبنان بالكهرباء، في حال عدم تسوية القضايا.