ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية لربط القارات الثلاث

أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تهدف الاستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث.

وأيضا تسعى الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد السعودي، إلى الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

استثمار لربط القارات الثلاث

اعتبر ولي السعودي أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي.

وأكد محمد بن سلمان أن تلك الاستراتيجية ستمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها.

أهداف الاستراتيجية

أكد ولي العهد السعودي أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي:

تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

تحقيق التوازن في الميزانية العامة.

تحسين أداء الجهاز الحكومي.

طفرة في النقل الجوي

أوضح محمد بن سلمان أن الاستراتيجية ستنهض بالمملكة في مجال النقل الجوي لتصل إلى المرتبة الخامسة عالميا، وتزيد وجهاتها لأكثر من 250 وجهة دولية، بما يخدم قطاعات مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق أهدافها الوطنية.

#ولي_العهد: الإستراتيجية تمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها كما تعتمد على نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 29, 2021

الوصول إلى 40 مليون حاوية سنويا

تسعى استراتيجية ولي العهد السعودي إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنويا، وتوسيع ربطها بخطوط الملاحة.