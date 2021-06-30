رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية يكشف أسباب عدم المشاركة في الحكومة

كشف رئيس "حركة مجتمع السلم" (حمس) الجزائرية، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية عن أسباب رفض "حمس" المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وقال مقري إنه أخبر الرئيس عبد المجيد تبون بذلك خلال لقائه به، لافتا إلى أن الحركة تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته، وفقا لما يمنحه الجزائريون للحركة، من أصوات، ولم نجد التجاوب المطلوب"، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح مقري "بأن الحركة لا تريد تكرار ما حدث سابقا من خلال إبرامها عقدا تفصيليا تحالفيا مع عدة أحزاب ولم يتم احترام أي بند منه". © AFP 2021 / RYAD KRAMDI ننفرد بنشر الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجزائرية

كما أشار مقري في حديثه أنه "لا مجال للإصلاح إذا لم نتواجد في الحكم".

وتحدث رئيس حركة "حمس" كذلك عن التزوير الانتخابي، وقال: "إن التزوير المزدوج لبعض القوى السياسية والأحزاب التي تورطت في ملء الصناديق والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية".

وصرّح مقري بأن قرار رفض المشاركة في الحكومة المرتقبة جاء وسط شبه إجماع بمجلس الشورى، مرجعا سبب عدم المشاركة إلى العزوف الانتخابي والتزوير، وقال: "إن العزوف والتزوير الذي رافق العملية الانتخابية لم يشجعنا على المشاركة في الحكومة، ولا يمكن تبرير المشاركة في الحكومة التي لا يبدو أنها تسير نحو أغلبية برلمانية بل نحو أغلبية رئاسية".