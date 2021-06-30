"هيومن رايتس ووتش" تنتقد محاكمة عارضة أزياء يمنية "بشكل جائر" من "أنصار الله"

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، بدأ محاكمة عارضة الأزياء اليمنية، انتصار الحمادي، في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هذا الشهر، بتهمة ارتكاب "فعل مخل بالآداب".

وجاء في تقرير لوكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" تتهم انتصار الحمادي بعدة تهمة، من بينها ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات، مؤكدة أن الحمادي (20 عاما) موقوفة داخل سجن في العاصمة اليمنية، صنعاء، منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وأكدت منظمة "هيومن رايتش ووتش" في بيان لها أن "أنصار الله" تحاكم الحمادي، بشكل جائر، وبأن قضيتها أحيلت في شهر يونيو/ حزيران الحالي إلى المحكمة، بعد إجبارها على الاعتراف بجرائم مختلفة، على رأسها حيازة المخدرات والدعارة، ولم يكتف الحوثيون بذلك، بل أخضعوا انتصار الحمادي لفحص "كشف عذرية قسري"، مشيرة إلى أن قضية عارضة الأزياء اليمنية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

يشار إلى أن انتصار الحمادي، من أب يمني وأم إثيوبية، تعمل عارضة أزياء منذ أربع سنوات، كما أنها عملت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، لكنها في الوقت نفسه هي المعيل الوحيد لعائلتها أو أسرتها، المكونة من أربعة أفراد، فوالدها كفيف وشقيقها لديه إعاقة جسدية.

ويعاني الشعب اليمني من صراع قائم منذ 2015 بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ويدعمها تحالف دولي تقوده السعودية، من جهة، في مواجهة جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 2014.