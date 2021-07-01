ظهور مشكلة في النطق لدى عربي أخذ جرعتين مختلفتين من "أسترازينيكا" و"سينوفاك"... فيديو

كشفت وسائل إعلام عربية عن تسجيل أول حالة لحدوث مشاكل في النطق لدى مواطن عربي تلقى جرعتين مختلفتين من لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد.

وشاركت وسائل الإعلام مقطع فيديو لشخص قيل إنه بدأ يعاني من مشاكل كبيرة في النطق بعد أخذه جرعتين مختلفتين من لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد في الأردن.

وأشار الفيديو الذي نشرته صفحة "الأردن اليوم" على "يوتيوب" بعنوان ( ماذا حصل للمواطن داوود العزام بعد تلقيه جرعتين مختلفتين؟)، إلى إصابة الأردني داوود عزام بمشاكل في النطق بعد أخذه جرعتين مختلفتين من لقاحين مضادين لفيروس كورونا.

وقال العزام في الفيديو، إنه تم إعطائه جرعة ثانية خاطئة من اللقاح، حيث أكد أحد الأطباء في مركز اللقاح أن الجرعة التي حصل عليها لم تكن صحيحة.

ويعاني العزام بحسب الفيديو، من فقد وظائف النطق السليم، وتأتأة في الكلام، وخضع الشاب لفحوصات وصور أكدت عدم تعرضه لإصابة أو مرض في الدماغ.

وفتحت وزارة الصحة الأردنية تحقيقا في الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث الأعراض الجانبية للقاحات كورونا.

وبحسب موقع "الغد"، يعتزم العزام (26 عاما) مقاضاة وزارة الصحة ولجنة التطعيم على خلفية خطأ طبي تمثل في إعطائه جرعة ثانية من لقاح كورونا "بصنف مغاير للجرعة الأولى التي تلقاها في وقت سابق".

بالإضافة إلى مشكلة النطق، يعاني العزام من مشكلة عدم التوازن أثناء المشي، وأكد شقيق المصاب أن حالته تزداد سوءا.

وقال شقيق المصاب، إن أخيه منح الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك"، لكن عند موعد التطعيم الثاني منح لقاح "أسترازينيكا" عن طريق الخطأ.

الجدير بالذكر، أن مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، قد أكد اليوم الخميس، أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فاعليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

وقال رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية، ماركو كافاليري: "يبدو أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأضاف أن "بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الاستراتيجية إلى الآن".