وكالة الدواء الأوروبية: جرعتين من لقاحين مختلفين فعالة ضد متحور "دلتا"

أكد مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية، ماركو كافاليري: "يبدو أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

"سبوتنيك V" يحمي من السلالة الهندية

وأضاف أن "بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الاستراتيجية إلى الآن".

وبدوره، كان نائب مدير معهد غاماليا الروسي للأبحاث، دينيس لوغونوف، قد أكد قبل أيام، أن لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا لكن بنسبة أقل بشكل طفيف من فعاليته المضادة للسلالة العادية، مشددا على أن فعاليته مثبتة.

وأشار نائب مدير معهد غاماليا، إلى أن نسبة فعالية لقاح "سبوتنيكV" ضد السلالة الهندية أقل بنحو 2.6 مرة، مقارنة بنسبة فعاليته ضد السلالة العادية، وهذا يمثل انخفاضًا طفيفًا، وأن حمايته من السلالة الهندية لا تزال قائمة وفعالة.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

وقال لوغونوف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الانخفاض بمقدار 2.6 مرة يمثل انخفاضًا طفيفًا للغاية، وهو الأقل من بين جميع اللقاحات الأخرى في العالم، سواء من شركة (فايزر) أو (موديرنا)".