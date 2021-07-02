رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج في السعودية... فيديو

وحسب وكالة الأنباء السعودية، انتهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مساء أمس الأربعاء، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً.
#فيديو_واس | #رئاسة_شؤون_الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442هـ.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/6k9TTCBKfn— واس العام (@SPAregions) July 1, 2021
كما قامت بتغطية الجزء المرفوع بالقماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.
وأوضح السديس، أن العملية تتم عن طريق طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لحفظها وحمايتها، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية.
يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)