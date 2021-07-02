إسرائيل توافق على خطوة جديدة مع الأردن

وافق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اتخاذ خطوة إيجابية جديدة مع الأردن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن بينيت صادق على بيع كميات إضافية من المياه للمملكة الأردنية، على ألا تتجاوز هذه الكمية 50 مليون "كوب" متر مكعب سنويا، لمدة خمس سنوات كاملة.

وأفادت الصحيفة العبرية أن الجانب الأردني طلب من نظيره الإسرائيلي أثناء اجتماع للجنة المياه المشتركة بين الطرفين، الأردني والإسرائيلي، شراء كمية إضافية من المياه فضلا عن الكميات التي تشتريها، وذلك يعزا إلى أزمة المياه في الأردن.

وأكدت أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، صادق على بيع كمية المياه الإضافية للعامين الجاري والمقبل 2022 فقط، وأن البلاد ستقوم على التوالي بدراسة طلب الأردن بتزويدها بالمياه، بحسب كل سنة مقبلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نفتالي بينيت يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقات بلاده مع الأردن، بعد أن سادها التوتر، لفترة زمنية معينة، خاصة مع رفض المملكة الأردنية السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بالمرور في أجواء المملكة، خلال طيرانها أو سفرها من تل أبيب إلى أبو ظبي، في شهر مارس/آذار الماضي.