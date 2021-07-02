نفتالي بينيت: لن نتردد في القيام باجتياح بري لغزة إذا دعت الحاجة 

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الخميس، إن بلاده لن تتردد في القيام باجتياح بري لقطاع غزة إذا دعت الحاجة.

ونقلت القناة العبرية الـ12، مساء أمس الخميس، عن نفتالي بينيت أن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في تنفيذ عملية اجتياح بري واسعة لقطاع غزة، في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال كلمة ألقاها أثناء مراسم تخريج فوج جديد لضباط سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى حرب لبنان الثانية (يوليو/تموز 2006) التي تحل ذكراها الـ 15، بعد أسبوعين فقط، كانت آخر الحروب التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بعملية اجتياح بري واسع النطاق.

ولفت نفتالي بينيت إلى أن أهداف الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، المعروفة بحرب لبنان الثانية، صيف 2006، كانت غامضة، وغير معروفة، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا للحرب، آنذاك، في حين أوضح أن قواته العسكرية جاهزة اليوم لأي حرب، ومقاتليه أكثر احترافية وتجهيزا.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي افتتح، أمس الخميس، سرب "أدير" الثالث لمقاتلات من طراز "إف-35 أي" في قاعدة "نفاتيم" جنوبي إسرائيل.

ووفقا لموقع "i24"، سيتم استخدام هذا السرب أولاً للتدريب إلى أن يصل المزيد من الطائرات إلى إسرائيل. وسيحصل السرب الجديد على الرقم 117 وسيحمل اسم سرب "باراك".

وأضاف الموقع أن السرب الثالث سينضم إلى السربين الحاليين - السرب 140 "النسر الذهبي"، الذي تم تأسيسه في عام 2016 وبدأ تشغيله بعد حوالي عام، والسرب 116 "الأسود الجنوبية"، الذي أعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكر الموقع أنه حتى الآن، وصلت 27 مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، من أصل 50 مقاتلة تم التعاقد عليها من هذا الطراز، موضحا أنه بحلول نهاية عام 2024، سيصل ما تبقى من الطائرات إلى إسرائيل، أي بمعدل 6 طائرات كل عام.

وتجري مفاوضات حاليا بين واشنطن وتل أبيب لشراء 25 مقاتلة F-35 إضافية.