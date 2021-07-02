الكويت تفرج عن 17 صيادا عراقيا اعتقلوا في خور عبد الله

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسلم 17 صيادا عراقيا أفرجت عنهم الكويت بعد يومين من اعتقالهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن وزارته تسلمت 17 صيادا عراقيا جرى اعتقالهم في وقت سابق، بحسب موقع "الرافدين".

وأوضح أن حرس السواحل العراقي تسلم الصيادين من قبل خفر السواحل الكويتي، "بعد متابعة حثيثة من سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت".

وكانت جمعية الصيادين العراقية قد أعلنت في بيان، الأربعاء الماضي، اعتقال خفر السواحل الكويتي الصيادين العراقيين بداعي تجاوز الحدود الإقليمية بمنطقة خور عبد الله إلى داخل المياه الكويتية.

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين الكويت والعراق، ووقع البلدان في عام 2013 اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.