مقتل 4 من صيادي الأسماك في هجوم لمسلحي "داعش" في محافظة الأنبار العراقية

لقي أربعة صيادين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في محافظة الأنبار غربي العراق.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة شفق للأنباء العراقية، في وقت متأخر الجمعة، نقلا عن قائم مقام قضاء حديثة، مبروك الجغيفي، أن الحادث وقع قرب سد حديثة، غربي المحافظة.

وقال الجغيفي إن "الهجوم المسلح تم عبر خمسة محاور، واستهدف صيادي أسماك عند سد قضاء حديثة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين جميعهم من الصيادين من سكان القضاء".

وأشار الجغيفي، إلى أن "تم اسعاف الجرحى إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج، وهم بحالة حرجة إثر الإصابات الخطرة التي تعرضوا لها أثناء الهجوم".

وكان العراق يعيش وضعا غير مستقر للغاية لسنوات بسبب أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي خسر جميع الأراضي التي استولى عليها سابقًا في البلاد لكنه يواصل شن هجمات في جميع أنحاء الدولة العربية.