رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال

قررت الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال، مؤكدة تقدم السودان في مجال محاربة الاتجار بالبشر.

وذكر موقع "سودان تربيون" إن الخارجية الأمريكية أعلنت إزالة اسم السودان من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

من جانبه، صرح سفير السوداني لدى واشنطن، نور الدين ساتي، قائلا: "تتوالى القرارات الإيجابية من الولايات المتحدة التي حذفت يوم الخميس اسم السودان من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال ورفعت تصنيف السودان في بند الاتجار بالبشر من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، مما يعني تحسنا كبيرا في تصنيفه".

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إنه تم تصنيف عدد من الحكومات ورفع ترتبيها إلى المستوى الثاني بسبب تواصل جهودها في محاربة الاتجار بالبشر ومن ضمن هذه الدول كل من البوسنة والهرسك، وجمهورية الدومينيكان، والأردن، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وأوزبكستان".

وغردت سفارة الولايات المتحدة بالسودان، قائلة إن السودان تمكن من تحسين سجله في مكافحة الإتجار بالبشر رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك من خلال بذل مزيد من الجهود بشكل عام وتم رفع تصنيفه إلى المستوى الثاني في تقرير الإتجار بالبشر لعام 2021.

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقدم في عملية الإصلاح في البلاد وملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "تحدث الوزير أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك اليوم لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي".

كما ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما ذكر المتحدث.

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.