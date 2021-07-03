الهلال الأحمر التونسي: إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي وفقدان 43 قبالة سواحل البلاد

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم السبت 3 يوليو/تموز، إن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تم إنقاذهم من الغرق قبالة سواحل البلاد، فيما يبقى آخرون في عداد المفقودين.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن المنظمة إنه جرى "إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي، و43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجيس".

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أفادت في وقت سابق، غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في سواحل مدينة قليبية، حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للحماية المدنية في مدينة نابل.

وأفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في نابل بأن المركب المنكوب في شواطئ المدينة كان يحمل على متنه 11 مهاجرا، وتم إجلاء 9 منهم، فيما بات 2 من المفقودين.

وذكرت الإدارة الجهوية أن وحدات الحماية المدنية تواصل بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني البحري التونسي عمليات التمشيط والبحث، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحماية المدنية في مدينة نابل على "فيسبوك".