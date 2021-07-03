انتخاب صالح العاروري رئيسا لحماس في الضفة الغربية

أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، مساء اليوم السبت، بأنه تم انتخاب صالح العاروري، القيادي بحركة حماس، رئيسا للحركة في إقليم الضفة الغربية.

ونشرت القناة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها، أكدت من خلالها أن لجنة انتخابات حركة حماس في الضفة الغربية، قد أعلنت أن الهيئات القيادية والشورية التابعة للحركة في إقليم الضفة، قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم.

▪️ انتخاب #العاروري رئيسًا لحــ ــماس في إقليم الضفة الغربية.



أعلنت لجنة انتخابات الضفة الغربية أن الهيئات الشورية والقيادية قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم، وتم انتخاب الشيخ المجاهد صالح العاروري رئيسًا لحــ ــماس في إقليم الضفة الغربية للدورة التنظيمية 2021/2025. — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) July 3, 2021

ومن المفترض أن يصبح صالح العاروري، رئيسا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية، وذلك خلال الدورة التنظيمية 2021/2025.

ويشار إلى أن العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وولد في العام 1966، ودرس الشريعة الإسلامية، حيث حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخليل، في وقت انضم إلى حركة حماس عام 1987، وهو عضو في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010.