خبير: لا يوجد أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

قال الخبير بالشئون الإسرائيلية أشرف العجرمي، إن المفاوضات بدأت بالفعل بين ممثلين عن حماس وآخرين من إسرائيل، وهناك جهود مصرية تحاول تقريب وجهات النظر وحلحلة الموقف بين الجانبين، لكن حتى الآن لا يوجد تقدم في هذه الاتصالات، لأن المواقف بين الطرفين متباعدة كثيرا.

وأضاف العجرمي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إسرائيل تريد ربط تحسين الشروط الإنسانية في غزة مثل رفع الحصار عن القطاع وإعادة الوضع كما كان عليه قبل الموجة الأخيرة من العنف والحرب على القطاع بإطلاق سراح الجنود والجثث الإسرائيليين في قطاع غزة.

بينما تريد حماس فصل هذين الموضوعين بمعنى أنه لا تكون هناك مقايضة بوقف إطلاق النار وإعادة الأوضاع كما كانت عليها من قبل ورفع الحصار مقابل تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم وهذا لم توافق عليه إسرائيل".

كان وفد أمني إسرائيلي قد غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة سريعة بحث خلالها ملفات صفقة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "يزور مصر حاليا وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز".

وذكر مصدر قريب من المفاوضات أن الوفد الإسرائيلي سلم خلال الزيارة الرد الإسرائيلي على المعايير العامة لصفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

كما بحث الوفد مع المسؤولين المصريين سبل تخفيف الحصار على قطاع غزة.

ومن المفترض أن تبدأ جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مطلع الأسبوع المقبل.