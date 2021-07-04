مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قال مسؤولون فلسطينيون، السبت، إن فلسطينيا قتل في الضفة الغربية، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته في الضفة أطلقت النار على مهاجم فلسطيني مشتبه به.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجنود كانوا يحاولون فض المواجهات التي اندلعت بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين من قرية قريبة في الضفة الغربية، بحسب رويترز.

وأضاف المتحدث إن القوات شاهدت بعد ذلك رجلا يلقي عليهم عبوة ناسفة من فوق سطح مبنى و"ردت بإطلاق النار على المشتبه به من أجل القضاء على الخطر".

من جانبه، أكد مكتب الاتصال الفلسطيني مقتل الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

في السياق، أفاد مراسل وكالة سبوتنيك" في قطاع غزة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، في وقت مبكر من هذه الليلة، على عدة أهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المراسل إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات الليلة على مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة في مدينة غزة حيث قصفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق شمال قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات بعدة صواريخ موقع "السفينة" في منطقة السودانية.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن وصول إصابة حرجة لمجمع الشفاء الطبي جراء القصف الإسرائيلي، في حين لم تصدر الجهات الطبية في قطاع غزة أي بيت بهذا الخصوص حتى اللحظة.

وصرح مراسلون عسكريون إسرائيليون، مساء اليوم، بأن الغارات على قطاع غزة تأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، مساء أمس، وكذلك لتثبيت معادلات جديدة "البالون مثل الصاروخ"، وأن سياسية الجيش التي وضعها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أن ما كان قبل العملية الأخيرة في أيار/مايو ليس كما بعدها، وكذلك لتثبيت سياسة حكومة نفتالي بينيت الجديدة.