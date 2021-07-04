مفوضية الانتخابات العراقية تعلن عن ضوابط وآليات جديدة لعملية التصويت

أعلنت مفوّضية الانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن وضع آليات وضوابط جديدة لعملية التصويت، في الانتخابات المقبلة.

وذكرت المفوضية هذه الضوابط والآليات في كلمتها الأسبوعية، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وحددت المفوضية طريقة استخدام البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد"، الأمر الذي يضمن دقة عملية التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية.

وأشارت إلى أن إجراء عملية المطابقة لأصحابها ستكون بموجب المادة 39 من القانون الانتخابي التي تتيح استخدام بصمات الأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها بايومتريا.

كما أن البطاقات القصيرة الأمد سوف يتم ثقبها وسحبها عقب انتهاء عملية التصويت.

وأكدت مفوضية الانتخابات على وجود ضوابط وتعليمات خاصة بتغيير أسماء الأحزاب السياسية، المجازة أو التي لا تزال قيد التأسيس.

وأوضحت أنه يقدم الحزب طلبا من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعا من رئيسه أو المخول بذلك مع استيفاء مبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دينار عراقي غير قابل للرد.

وعزت السبب وراء هذا التغيير، إلى ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقا للمعايير الدولية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.