"طيران الإمارات" تسير رحلات إضافية لإعادة المواطنين والمقيمين من السعودية

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، تسيير رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام، اليوم الأحد، لنقل الراغبين بالعودة إلى السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة، في أعقاب إعلان السلطات السعودية تعليق الطيران مع عدة دول بينها الإمارات خشية زيادة تفشي وباء "كوفيد 19".

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشركة الإماراتية، في بيان الأحد، إنه "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر من وإلى عدد من البلدان، بينها الإمارات، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس "كورونا" فيها وانتشار سلالة جديدة منه.

وأعلنت الداخلية السعودية، مساء الجمعة، عن "منع سفر المواطنين السعوديين بدون إذن إلى كل من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا إلى جانب تعليق الدخول من إثيوبيا والإمارات وفيتنام وأفغانستان".

وأوضحت الوزارة السعودية، أن منع السفر يشمل السفر المباشر وغير المباشر، في حين يُسمح بقدوم من أمضى 14 يوما خارج الدول المذكورة في قرار منع القدوم.

واستثنت الداخلية السعودية من قرار الحجر المؤسسي المواطنين الموجودين في تلك الدول والذين سيعودون إلى الأراضي السعودية قبل الساعة 11 مساء من يوم الأحد الموافق 4 يوليو/ تموز الجاري.