قطر والأردن يوقعان اتفاقية تعاون أمني

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، بأن الأردن وقطر وقعا على اتفاقية تعاون أمني مشترك.

ونشرت قناة المملكة تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن وزيري داخلية الأردن وقطر وقعا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون في المجال الأمني.

وذكرت القناة الأردنية الرسمية في تقريرها أن توقيع الاتفاقية مع قطر، جاء على خلفية اجتماع جمع وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واستعرض الطرفان، الأردني والقطري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد، وعقب المقابلة تم التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. #قناhttps://t.co/tk4YoPYtzO pic.twitter.com/zu66aFaaAJ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 4, 2021

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني مع الأردن، في وقت جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز التطورات الدولية والإقليمية.

وأقام ووزير الداخلية القطري مأدبة غداء للوفد الأردني، الذي ترأسه وزير الداخلية الأردني.