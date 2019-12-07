استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة

استأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان، اليوم السبت، محادثاتهما في العاصمة القطرية الدوحة حول إحلال السلام في أفغانستان بعد أن توقفت لفترة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات انتهت بالنسبة له.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، عن مصدر أمريكي قوله إن الولايات المتحدة انضمت للمحادثات مع حركة طالبان في العاصمة الدوحة".

وأوضح المصدر أن النقاشات "سوف تتركز على خفض العنف في أفغانستان من أجل بدء محادثات أفغانية أفغانية حول وقف إطلاق النار".

وكان ترامب قد أعلن أن المحادثات مع قادة حركة "طالبان" الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وجاء قرار ترامب بإلغاء المفاوضات مع الحركة بعدما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.