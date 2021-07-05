بغداد: شركتا "بي بي" و"لوك أويل" مستمرتان بالعمل في العراق

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، استمرار عمل شركتي "بي بي" و"لوك أويل" في العراق، لافتا إلى حرص الحكومة العراقية على دعم الشركات النفطية العاملة في البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال الوزير العراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "شركتا "بي بي" و"لوك أويل" مستمرتان بالعمل في العراق"، لافتًا إلى أن "شركة "لوك أويل" أكدت استمرارها بالعمل في البلاد، وتم مناقشة الأمر معها والتأكيد على استمرارها بالعمل، وأيضا هناك مشاريع أخرى للشركة حيث تربطنا معهم علاقات تاريخية".

وتابع أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على استمرار عمل شركات النفط في العراق ودعمها بقوة، والحفاظ على العلاقات المتميزة التي تربطنا بشركة "لوك أويل" والشركات الأخرى"، مؤكداً على "استمرار عملها في الحقول النفطية وتطويرها".

وأضاف: "أكدنا أيضا مع شركة "بي بي" على عمق العلاقة وأكدنا على تواجدهم في العراق".

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، استقبل السفير الروسي في بغداد... وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وأشاد عبد الجبار، خلال اللقاء، بـ"دور الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية العراقية".

من جانبه، عبر السفير الروسي، وفقا لبيان وزارة النفط العراقية، عن رغبة بلاده بزيادة مساحة التعاون بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان وزير النفط العراقي أكد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن العلاقة مع شركة "لوك أويل" الروسية متميزة، وتدير أحد أهم الحقول في العراق، وهو حقل غرب القرنة.