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    وزير الري السوداني ياسر عباس

    وزير الري السوداني يتحدث عن نجاح للدبلوماسية السودانية في ملف سد النهضة

    © AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
    العالم العربي
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    تحدث وزير الري السوداني، ياسر عباس، عما وصفه بـ "نجاح للدبلوماسية السودانية" فيما يتعلق بتعاملها مع ملف أزمة سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا.

    سامح شكري
    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة... "أمل أخير" لعشر سنوات من التفاوض دون جدوى
    وكتب عباس تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها، إن ما وصفه بـ "استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب السودان، بشأن عقد جلسة خاصة بملف سد النهضة، يعد نجاحا للدبلوماسية السودانية.

    وتابع: "استجابة مجلس الأمن الدولي تؤكد بوضوح حجة السودان، التي تقول إن الملء الأحادي لسد النهضة يعد تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.

    وقالت اللجنة العليا السودانية الخاصة بسد النهضة، في وقت سابق اليوم، إن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبحت أمرا واقعا، وأشارت إلى أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني.

    وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تلقى محمد عبد العاطي وزير الري المصري، خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.

    وقالت وزارة الري المصري إن القاهرة وجهت خطابا رسميا إلى إثيوبيا تخطرها فيه برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي، مشيرة إلى أنه يمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ.

    ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة أزمة سد النهضة، الخميس المقبل بطلب من مصر والسودان.

    وبدأت أزمة سد النهضة منذ عام 2011 عندما شرعت الحكومة الإثيوبية في بناء السد، رغم عدم موافقة مصر والسودان، اللتان تحذران من الإضرار بمصالحهما المائية.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

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