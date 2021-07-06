حسان دياب: ينبغي عدم معاقبة الشعب اللبناني على فساد الآخرين

قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إنه ينبغي عدم معاقبة الشعب اللبناني على فساد الآخرين.

واعتبر حسان دياب أن ربط مساعدة بلاده بعملية تشكيل الحكومة "يشكل خطرا على اللبنانيين".

وتابع دياب أن ربط المعونات أيضا بتشكيل الحكومة يمثل خطرا على حياة اللبنانيين، حسب وكالة "رويترز".

وأشار دياب إلى أن إنقاذ لبنان يتمثل في تشكيل الحكومة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

لكن في الوقت نفسه، قال دياب إن صندوق النقد يطلب اشتراطات قد لا تلتزم بها الحكومة القادمة.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عدم قدرة الحكومة على التفاوض مع الصندوق.

ويعاني لبنان من تردّ للأوضاع الاقتصادية، وفشل مستمر في تشكيل الحكومة منذ العام الماضي.