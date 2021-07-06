مصر تكشف أولى خطوات عودة مواطنيها العالقين في الإمارات

كشفت وزارة الهجرة المصرية أولى خطوات العودة للمواطنين العالقين في الإمارات، بسبب عدم قدرتهم على السفر إلى السعودية.

ودعت وزارة الهجرة، في بيان لها، المواطنين العالقين في الإمارات، والراغبين منهم بالعودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعدادهم، مشددة على "احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

وناشد البيان المواطنين المصريين العالقين في الإمارات الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يضار أي شخص.

"الهجرة" تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات في طريقهم للسعودية في حالة رغبتهم العودة لمصر

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التفاصيل 👇https://t.co/ta3NA1DDJ8



الاستمارة عبر الرابط التالي:https://t.co/zlq9REFXKr

.....#وزارة_الهجرة #المصريين_بالخارج #EGYME pic.twitter.com/OtVAEyI74u — وزارة الهجرة المصرية (@moemigegy) July 6, 2021

جاء ذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة فتح الحدود والعودة إلى المملكة، كما أعلنت شركة طيران الإمارات، فإنها ستعلق كافة رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.