وزير الخارجية القطري يصل إلى لبنان

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تم استقبال وزير خارجية قطر في مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وكان في استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع الوطني، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر وسفير قطر محمد حسن الجابر.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن وزير الخارجية القطري قد توجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء الرئيس عون.

وكانت زينة عكر، قد صرحت في وقت سابق، بأن قطر تقود جهود مساندة ودعم الشعب اللبناني.

وقالت إن قطر تقود التضامن العربي والدعم السريع لإنقاذ بلادها، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل المباني والقطاعات، التي تأثرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وبالحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة في لبنان.

كما قال وزير الخارجية القطري في وقت سابق، إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير.

يذكر ان لبنان من تردّ للأوضاع الاقتصادية، وفشل مستمر في تشكيل الحكومة منذ العام الماضي.