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    زينه عكر وزيرة الدفاع اللبانية - لبنان

    زينة عكر: قطر تقود جهود دعم وإنقاذ لبنان

    © AFP 2021 / -
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    قالت زينة عكر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، إن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، يقود جهود مساندة ودعم الشعب اللبناني.

    وأجرت "صحيفة الشرق"، اليوم الأحد، حوارا مع زينة عكر، أكدت من خلاله أن قطر تقود التضامن العربي والدعم السريع لإنقاذ بلادها، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل المباني والقطاعات، التي تأثرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020.

    الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لبنان، إسرائيل
    © REUTERS / AZIZ TAHER
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    وشددت عكر على أن أولويات الحكومة اللبنانية الحالية، الحيلولة دون انهيار البلاد، وكسر العزلة الخليجية العربية، مؤكدة تأثر الجيش اللبناني بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وبالحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة في لبنان، لكنها نوهت إلى أن الجيش لا يزال الحصن المنيع والدرع الحامي للبلاد.

    وأفادت وزيرة الدفاع اللبنانية، أن تشكيل الحكومة في بلادها، في أسرع وقت والعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، يعني ـ على حد قولها ـ  تحقيق الاستقرار سياسيا واقتصاديا، رغم مرور لبنان بأزمات اقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن معنويات الجيش اللبناني لا تزال عالية، ومستعد للدفاع عن البلاد وشعبه وسيادته، ومواجهة أي اعتداء يطاله.

    وشددت زينة عكر على أن موقف لبنان ثابت من ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، بهدف ممارسة لبنان حقه السيادي، معددة فوائد ترسيم الحدود للبنان، إذ أنه  سيحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة، إذا ما تم التنقيب واستخراج النفط والغاز من البحر المتوسط، وهو ما يعني خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية
    © Sputnik
    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية

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