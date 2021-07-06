تسجيل
18:05 GMT06 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة

    برلماني سوري: لقاء أستانا هو رسالة لتركيا لتنفيذ التزاماتها في فتح طريق إم 4

    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103297/99/1032979983_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_2dc5fa41e2c8c36c7ec9db5a4721ac46.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107061049486955-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%85-4/

    اعتبر عضو مجلس الشعب السوري، عضو وفد الحكومة إلى اللجنة الدستورية، محمد خير العكام، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر أستانا الذي سينطلق غدا في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، بنسخته الـ16، سيكون بمثابة رسالة إلى تركيا بضرورة تنفيذ التزاماتها بفتح طريق "إم 4" (طريق حلب- اللاذقية) الدولي.

    دمشق - سبوتنيك. وقال العكام، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "لقاء أستانا المرتقب هو رسالة لتركيا ولمن يقف وراءها، بأن سوريا ينفد صبرها، وأن ما عجزت تركيا عن تنفيذه وفق اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 الذي ينص على فتح طريق (إم 4) ... إما أن توافق على تنفيذه وفق منصة أستانا، أو أننا سننفذه بالحديد والنار".

    وأضاف "هذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم إلى تركيا في هذه الجولة...طريق "إم 4" سوف يفتح، ومن مصلحة تركيا أن يفتح وفق منصة أستانا".

    وتابع "على تركيا أن تجد حلولا لكل الكيانات الإرهابية التابعة لها في تواجدها المؤقت على الأراضي السورية ولا يوجد بديل عن إخراجهم من سوريا".

    وأوضح "تزامن اجتماع أستانا مع التصويت على التمديد أو عدمه للممرات الإنسانية وممري باب الهوى، هذا الذي يجعل الباب مفتوحا أيضا لتركيا، لأن هذا مطلب الدول الداعمة للإرهاب لكي تبقى هذه الممرات منصة وغطاء لدعم الإرهابيين".

    أستانا
    Sputnik
    تحديد موعد الجولة القادمة لمحادثات أستانا بشأن سوريا
    وأفاد بأن "الخارجية السورية قالت إن سوريا مستعدة لإيصال المعونات الإنسانية للأهالي في إدلب ولكن عبر دمشق. لذلك فان من يتذرع بأنه لا يمكن إيصال هذه المعونات إلى إدلب إلا من هذا المعبر أو ذاك، سوريا قدمت البدائل وقواعد القانون الدولي معها".

    وواصل قائلا "إن كانت منصة أستانا مكانا لإيجاد حل يرضي الدولة السورية أهلا وسهلا، وإلا سوف يرون فيتو في التصويت في مجلس الأمن أيضا، هذه رسالة من الرسائل التي ستوجه إلى تركيا في أستانا".

    ولفت إلى أن "أستانا ستؤكد على أحقية الدولة السورية في الاستفادة من مواردها وطرد كل قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي السورية بدون موافقة الدولة. كل قواعد القانون الدولي تعطي الدولة الحق في استعادة أراضيها من المحتل الأمريكي المشترك في عملية سرقة الثروات السورية، وهذه القضية ستطرح أيضا في أستانا".

    وأشار إلى أن "المدة التي أعطيت لتركيا لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 كافية للتضييق على تركيا لتنفيذ تلك الالتزامات ولتذكيرها بأنها أخففت في تنفيذ التزاماتها. الروسي لا يريد أن يخسر التركي خسارة كاملة لأنه يعرف أن التركي يلعب على الحبلين في علاقاته مع روسيا وأميركا، ولكن على التركي أن يعرف أن التشبيك الإقليمي هو لمصلحته اكثر من التنسيق مع الأمريكي".

    وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق، أن الجولة الـ16 من مفاوضات "مسار أستانا" بشأن سوريا ستعقد في العاصمة نور سلطان، يومي 7-8 تموز/يوليو الجاري.

    ومن المقرر أن يشارك ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

    وسيتضمن جدول الأعمال القضايا التالية: الوضع "على الأرض" في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والوبائية، والمساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

    وقال بهذا الصدد "اعتقد أن الوقائع على الأرض تؤكد أن هناك معركة قادمة إن لم تنفذ تركيا التزاماتها التي وعدت بها سابقا. وسوريا مستعدة لهذه المعركة".

    انظر أيضا:

    محافظ الرقة: تركيا تضغط وتخفض الوارد المائي إلى سوريا
    سوريا تحث الأمم المتحدة بمنع تركيا استخدام المياه كسلاح خلال رمضان
    "الكباب بالكرز" تشعل معركة "المطابخ القومية" بين سوريا وتركيا
    الرئيس العراقي: ملف المياه يستوجب حوارا بين العراق وتركيا وإيران وسوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العاصمة الإدارية الجديدة
    العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليه بالفشل
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك