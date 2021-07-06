تركيا تدين إهانة علمها في ليبيا وتطالب باتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه "الاستفزازات"

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إهانة العلم التركي أمام المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، بعد وضع مجموعة من الشباب الليبي، العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه المارة.

أنطاكيا - سبوتنيك . وصرحت الخارجية التركية ، في بيان "حول العمل القبيح ضد علمنا في طبرق، ندين بشدة العمل القبيح ضد علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال محادثات الميزانية، التي عقدت في 5 تموز/ يوليو 2021 في طبرق، ليبيا".

وأضاف البيان "فور علمنا بهذا العمل الشنيع، قامت سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية الليبية، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع تكرار مثل هذه الاستفزازات".

وتابع البيان "أن هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق هدفه أبدًا وأن الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره".