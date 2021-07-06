قطر تعلن عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام

أعلنت دولة قطر عن تقديم مساعدات غذائية للجيش اللبناني لمدة سنة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الوزير محمد بن عبد الرحمان آل ثاني أكد أن الدوحة ستقوم بدعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام.

دولة قطر تعلن عن دعم الجيش اللبناني بـ/70/ طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى الجمهورية اللبنانية. #قناhttps://t.co/9E0TotqKap pic.twitter.com/jc1U1t2jFD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 6, 2021

وأكد الوزير القطري دعم بلاده للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

الرئيس عون التقى وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا وأبلغه ترحيب لبنان بالدعم القطري الدائم وبأي خطوة قطرية للمساعدة على حل أزماته الراهنة pic.twitter.com/SUb94PGLT7 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 6, 2021

ونقل آل ثاني تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد للرئيس عون، مجددا التأكيد على وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نقل الى الرئيس عون تحيات أمير الدولة واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة pic.twitter.com/bu7LbPQA5u — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 6, 2021

بدوره، أكد عون ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، معربا عن شكره لأمير قطر لاهتمامه بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.