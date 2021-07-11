استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في ريف دير الزور شرقي سوريا

ذكرت مصادر إعلام سورية أنه تم استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية، اليوم الأحد، في حقل العمر في ريف دير الزور شرقي سوريا.

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عن استهداف قاعدة قوات أمريكية بعدد من القذائف الصاروخية، في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وأضاف المراسل: "إن أعمدة الدخان تتصاعد من المكان".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور بأن "قاعدة حقل الكونيكو للغاز الطبيعي، التي يتخذها الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له، شرقي سوريا، تعرضت مساء أمس السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون".

وكانت القواعد العسكرية للقوات الأمريكية المنتشرة في ريف دير الزور شرقي سوريا، قد تعرضت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.