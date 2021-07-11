الحكومة المصرية تنشر بيانات الطلبة "الغشاشين" وتفرض عقوبات قاسية

كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، هويات الطلبة الذين تم رصدهم في حالات غش، أثناء أول أيام امتحانات الثانوية العامة، السبت، وتحديدا خلال امتحان اللغة العربية.

وقال الوزير، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، مساء السبت: "حذرنا كثيرا من الغش ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد".

وجاء في بيان الوزير الأحرف الثلاثة الأولى من أسماء الطلاب، وأرقام جلوسهم، ونوع حالة التلبس التي ضبط فيها الطالب، إلى جانب تفاصيل التحقيقات التي أحيلت إلى النيابة العامة.

وتضمن البيان عقوبات على الطلبة مثل إلغاء حقهم في دخول امتحانات الدور الأول لهذا العام، أو حتى الدور الثاني، وكذلك حرمانه من امتحان العام التالي، علاوة على مجازاة المراقبين بالخصم وبالحرمان من أعمال مراقبة الامتحانات خمس سنوات.

وأعاد الوزير نشر رسم توضيحي لقانون مكافحة "أعمال الإخلال بالامتحانات"، والذي بين أن هناك عقوبة بالحبس والغرامة لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة الامتحانات وإجاباتها.

كما يعاقب بالحبس والغرامة، في حالات الشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها، كما يحكم بالحرمان من أداء الامتحانات ويعتبر راسبا (الطالب).

كما انتقد الوزير انتشار بعض الشائعات واختلاق أسئلة صعبة قيل إنها جاءت في امتحان اللغة العربية، إلى جانب شائعات حول انتحار بعض الطلبة عقب الامتحان، محذرا من خطورة نشر وترويج هذه الشائعات.

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