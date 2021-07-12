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    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019

    رئيس مجلس الشورى اليمني: الريال يشارف على السقوط الأخير ومجاعة حقيقية تنتظر اليمن

    © REUTERS / Fawaz Salman
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    حذر رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، يوم الأحد، من انهيار وشيك للعملة اليمنية، كاشفا عن طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي تدخلا عاجلا من السعودية لإيقاف تدهور الريال اليمني.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال بن دغر عبر "تويتر": "اليوم بلغ الدولار سعرا كارثيا (الدولار الأمريكي تجاوز ألف ريال يمني)، يهدد بمجاعة في اليمن، وخسائر فادحة للاقتصاد الوطني، واضطرابا في الحياة العامة".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الحكومة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي إلى التوقف عن تأزيم الأوضاع والاستجابة لدعوة الرياض

    وأضاف: "عرفت أن الرئيس قد طلب من الأشقاء التدخل لوقف تدهور الريال بشيء من المساعدة العاجلة، وأنني أثق اليوم أنهم سيتدخلون لإنقاذ الريال اليمني، بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية".

    واعتبر رئيس الحكومة اليمنية السابق، أن "المعالجات الجزئية لن توقف تدهور الريال".

    ووجه رئيس مجلس الشورى اليمني، نداء للسعودية لمساعدة حكومة بلاده وإنقاذ اليمنيين، بالقول: "أعينوا الشرعية (يقصد الحكومة المعترف بها دوليا)، وانقذوا المواطن، فالوضع اليوم أسوأ مما كان عليه بالأمس، اليوم الدولار تجاوز الألف الريال، وهو مرهق منهك فقد قيمته، ويشارف على السقوط الأخير، كما أن مجاعة حقيقية تنتظر أهلنا، أهلكم في اليمن".

    وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز الدولار 500 ريال يمني.

    وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، قبل أن يتجاوز اليوم حاجز الألف ريال يمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وبقية مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ويصل إلى 599 ريالا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".

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