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    الرئيس السوداني السابق عمر البشير

    وزيرة الخارجية السودانية تتحدث مجددا عن مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أنه لا توجد أي خطط حاليا لتبادل الزيارات قريبا بين الخرطوم وتل أبيب"، وذلك في ظل اتفاق التطبيع بين البلدين.

    © AP Photo
    السودان بصدد تسليم مطلوبين إلى الجنائية الدولية... ليس من بينهم "البشير"
    موسكو - سبوتنيك. قالت وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، عن مثول الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، "مجلس الوزراء اتفق مؤخراً على ضرورة مثول هؤلاء المتهمين أمام المحكمة الجنائية لتتم محاكمتهم على تلك الجرائم إنفاذاً للعدالة الانتقالية واقتصاصاً لحقوق الضحايا والتزامها باتفاقية جوبا للسلام".

    وأخيرا أعلنت الحكومة السودانية أنها توافق على محاكمة البشير أمام المحاكم الدولية، وقال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني إن "هناك عدة خيارات خاصة بإجراءات محاكمة البشير ومشتبه بهم آخرين أمام الجنائية الدولية"، مؤكدا أن "الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم".

    وأشار إلى أنه قد يتم إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية. وقال إن "أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير".

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير، في عامي 2009 و2010؛ على خلفية اتهامه بقتل الآلاف من المدنيين، أثناء الحرب ضد المجموعات المسلحة المتمردة، عامي 2003 و2004.

    ووصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تعقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

    انظر أيضا:

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