مسؤول سوداني: منصات خارجية تديرها 3 دول تستغل البلاد لتصفية حسابات

اتهم مسؤول سوداني، اليوم الاثنين، 3 دول بإدارة منصات خارجية لاستغلال بلاده في "تصفية حسابات في الإقليم".

جاء ذلك في كلمة لمحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي، خلال مشاركته في ورشة إعلام السلام التي تنظمها المفوضية القومية للسلام ومركز "ارتكل" للتدريب والإنتاج الإعلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال سليمان إن هناك منصات خارجية تديرها ثلاثة دول (لم يسمها) تستغل السودان "لتصفية حسابات في الإقليم".

وشدد على "ضرورة إدارة نقاشات شفافة ومعرفة من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة".

وفي موضوع النقاش، أكد المسؤول السوداني على "أهمية الإعلام وعدم تخريب المناخ الإعلامي المتاح حتى لا يفقد مهمته الأساسية في مساندة متخذي القرار".

وشدد على أن "إجراءات تنقية المناخ الإعلامي تعتبر جزءا من المواجهة الحقيقية وإزالة الحسابات المزيفة"، مؤكدا على أن " الحاجة للإعلام كبيرة لأنه كاشف للفساد ومقوم للأخطاء".