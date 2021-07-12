منصور هادي ينعى مفتي اليمن: خسرنا ركنا من أركان القضاء

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن البلاد فقدت ركنا من أركان القضاء فيها بوفاة مفتي اليمن القاضي محمد العمران، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 99 عاما.

وكتب هادي، على "تويتر": "إن الوطن خسر برحيل القاضي العلامة محمد العمراني، الذي يعد أحد أجل علماء الدين وركنا من أركان القضاء المشهود لهم بالنزاهة والعدل".

إن #الوطن خسر برحيل القاضي العلامة محمد العمراني، أحد اجل #علماء الدين وركناً من أركان القضاء المشهود لهم بـ #النزاهة و #العدل pic.twitter.com/SycUxxm0oC — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) July 12, 2021

وأصدرت رئاسة الجمهورية اليمنية بيانا نعت فيه الشعب اليمني في الداخل والخارج، في وفاة العمراني، الذي تقلد عددا من المناصب القضائية، بينها منصب مفتي الجمهورية اليمنية.

وكان العمراني من أشهر العلماء المعاصرين في العلوم الشرعية والفقهية، وكان يتميز بالاعتدال والوسطية في الفقه والفتوى، بحسب بيان الرئاسة اليمنية، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

موكب تشييع آخر علماء اليمن وآخر أعلامها وأخر مفتي للجمهورية اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله تغشاه واسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.



من احبه الله احبه الناس … pic.twitter.com/gcrNPbnacQ — صادق شلي (@shlysadg) July 12, 2021

ولفت البيان إلى أن المفتي الراحل كان مخلصا متفانيا في خدمة الدين والوطن، وكان ينبذ جميع أنواع التعصب الديني أو التعصب الفكري.