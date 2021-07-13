بوتين يرسل برقية تعزية للرئيس العراقي بضحايا الحريق في مستشفى الناصرية

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في أحد مستشفيات مدينة الناصرية، بحسب موقع الكرملين على الإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البرقية: "حضرة الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا تعازيّ بالعواقب المأساوية لحريق في أحد مستشفيات مدينة الناصرية ، روسيا تشاطر حزن أولئك الذين فقدوا أهلهم وأحبائهم نتيجة هذه المأساة، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوبي العراق، مساء أمس الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى "كوفيد-19" خلال ثلاثة أشهر.

وأكد الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة ذي قار في العراق، عمار الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة بساعة متأخرة أمس وصل إلى 64 قتيلا حتى الآن، مشيرا الى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة لبعض المصابين.

الرئيس العراقي برهم صالح، دعا إلى إجراء تحقيق في الحادث والمحاسبة العسيرة للمقصرين.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عزاء عاما في جميع أنحاء البلاد إثر الحادثة، واحتجاز كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين التعليمي، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.