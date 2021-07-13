العراق يتلقى 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى البلاد.

وأعلن البدر أن كميات اللقاحات التي تسلمها العراق حتى الآن بلغت 3 ملايين جرعة تقريبا، وهي تشمل "فايزر" الأمريكي "سينوفاك" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني.

وتشهد المستشفيات العراقية والمراكز الصحية إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعلى رأسها لقاح "فايزر"، مع دخول البلاد في موجة ثالثة من تفشي الجائحة وتسجيل إصابات لا تقل عن 8 آلاف إصابة يوميا.

وفي وقت سابق من منتصف الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية وصول دفعات من لقاح "فايزر" خلال الفترة المقبلة تصل إلى 12 مليون جرعة حتى نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن العراق تلقى دفعة من لقاح "فايزر" خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، حيث وصل إلى مطار بغداد 100 ألف جرعة من اللقاح.