مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى تونس

أعلنت السلطات التونسية، وصول 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية، إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

جاء هذا في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.

ووصف البيان هذه المساعدات بأنها دفعة جديدة من الدعم المصري لتونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعربت الرئاسة التونسية عن شكرها لمصر، ممثلة في رئيسها وحكومتها وشعبها، على هذه المساعدات، معتبرة أنها تجسد علاقات الأخوة القائمة بين القيادتين والشعبين في تونس ومصر.

وذكر البيان أنه حضر عملية تسلم هذه المساعدات، نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، ومصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس.

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

وسجلت تونس أمس الثلاثاء، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي. وفي المجمل، سجلت تونس، ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.