مفوضية الانتخابات العراقية ترد على الصدر... 20 يونيو كان آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كان يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي.

بغداد - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريحات مع وكالة " سبوتنيك ": "مفوضية الانتخابات استقبلت طلبات الانسحاب، خلال الفترة من 13 يونيو/ حزيران الماضي ولغاية يوم 20 من الشهر نفسه. وكان هذا آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب، وبالتالي ليس هناك أي تقديم للانسحاب بعد هذا الموعد".

وأضافت، أن "قرار مجلس المفوضين لا يزال جار، بأن يوم 20 يونيو/ حزيران كان آخر موعد لاستقبال طلبات الانسحاب؛ ويبقى القرار الفيصل لمجلس المفوضين".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قال في وقت سابق اليوم، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد. وفقا لـ "رويترز".

وفازت "كتلة سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.

ولدى الصدر ملايين الأتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة شبه عسكرية وهو خصم للولايات المتحدة منذ أمد بعيد ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق.