الكاظمي: لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري بالانتخابات

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.

جاء هذا في تغريدة نشرها رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشدد الكاظمي على أن العراق بحاجة إلى تكاتف الجميع؛ "الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة".

الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط.

أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة.

التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات.

العراق أمانة في أعناق الجميع — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 15, 2021

​وأكد على أن التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع العراقي، وأنه لا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات. واختتم الكاظمي تغريدته قائلا: "العراق أمانة في أعناق الجميع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب.

وأشار الصدر في كلمة نقلها التلفزيون إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد، وفقا لـ "رويترز".

وفازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.