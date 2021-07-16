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    رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري

    قناة لبنانية تكشف عن التشكيلة الحكومية التي طرحها الحريري على عون قبل اعتذاره

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    نشرت قناة لبنانية أسماء الوزراء التي اقترحها سعد الحريري على الرئيس اللبناني ميشال عون قبل اعتذاره رسميا عن مهمة تشكيل الحكومة.

    وحسب موقع قناة "الجديد"، جاءت لائحة الأسماء على الشكل التالي:

    رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من المذهب السني.

    مبنى وزارة الخارجية الفرنسية
    © Fotolia / Kovalenkovpetr
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    4 حقائب من المذهب السني

    - وزارة الداخلية والبلديات وليد عبود.

    - وزارة الصحة فراس الأبيض.

    - وزارة العدل لبنى مسقاوي.

    - وزارة البيئة ناصر ياسين.

    5 حقائب للمذهب الشيعي

    - وزارة المال يوسف خليل.

    لبنان... احتجاجات ومواجهات عنيفة مع عناصر من الجيش بعد اعتذار الحريري
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    - وزارة الأشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور.

    - وزارة العمل مايا كنعان.

    - وزارة التنمية الإدارية عبدالله نصرالدين.

    - وزارة الثقافة جهاد مرتضى.

    حقيبتان للطائفة الدرزية 

    وزارة التربية والتعليم لعباس حلبي وفؤاد حسن في وزارة الهجرة.

    12 مقعدا للطائفة المسيحية

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    5 منهم للمذهب الماروني، تقسموا على فاديا كيوان في الخارجية، فراس أبي نصيف في الإتصالات، لارا حنا في الزراعة، وسليم هاني في الشؤون الإجتماعية.

    أما حقائب الروم، اختار الحريري جو صدي في نيابة رئاسة الحكومة، أنطوان شديد في الدفاع، وسعادة الشامي في الاقتصاد.

    وطرح الحريري لحقائب الكاثوليك كارول عياط لوزارة الطاقة، وفادي سماحة للصناعة.

    كما قدم مقعدا واحدا للأرمن وهو لحقيبة الشباب والرياضة باسم كارابيت سليخانيان، وجو ميلا لوزارة الإعلام عن الأقليات.

    وكان الحريري قد أعلن يوم أمس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

    جان إيف لودريان في لبنان
    © Sputnik . Abed.K Bay
    فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي
    ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.

    ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

    وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من 7 أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

    وأكد المجتمع الدولي، مرارا، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها.

    انظر أيضا:

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