مصر.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس عيد الأضحى

زفَّت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، بشرى سارة للمواطنين حول طقس عيد الأضحى، الذي يبدأ الثلاثاء المقبل.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مصر تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى ، اليوم الجمعة، أن طقس عيد الأضحى في أول يومين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على أن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن طقس أول يومين من عيد الأضحى، ليلا، معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس عيد الأضحى المبارك، أول وثاني أيام العيد، كالتالي، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 37، والسواحل الشمالية 32، وجنوب الصعيد 45.

وفي السياق نفسه، تشهد الأحوال الجوية في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس، ليلا، معتدل الحرارة.