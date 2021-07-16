ملك الأردن يجتمع بمسؤولين عسكريين أمريكيين.. ماذا بحثوا؟

اجتمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، بمسؤولين عسكريين أمريكيين.

وأفادت وكالة عمون، اليوم الجمعة، بأن العاهل الأردني اجتمع بالفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وأكدت أن الملك عبد الله الثاني ناقش والمسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، الأردني والأمريكي، خاصة في المجالين، العسكري والأمني، بالإضافة إلى بحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.