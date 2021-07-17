القوات العراقية تعلن القبض على إرهابيين أحدهما مسؤول في مفارز التفخيخ

ألقت القوات العراقية، اليوم السبت، القبض على عنصرين إرهابيين، أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ، والآخر يعمل في المفارز الأمنية في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني العراقية: "شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناء على مذكرة قضائية، بتنفيذ عملية نوعية استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الإرهابية، أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمال بغداد".

وأضاف البيان بشأن الشخص الثاني: "والآخر يعمل في المفارز الأمنية ضمن القاطع ذاته، حيث جرى تدوين أقوالهما أصوليا، بعدما اعترفا باستهداف القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، وإحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

والاخر يعمل في المفارز الامنية ضمن القاطع ذاته.

حيث جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 17, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.