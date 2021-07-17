الداخلية اليمنية تستعيد ثلاثة تماثيل أثرية تعود إلى عصر ما قبل الإسلام

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، استعادة قطعا أثرية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، يعود تاريخها إلى أكثر من 1400 عام.

القاهرة - سبوتنيك. نقل موقع الداخلية اليمنية عن مدير إدارة الشرطة السياحية في محافظة تعز العقيد توفيق القدسي، قوله إن "الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القيادي في الجيش الوطني بمحور تعز، العقيد وهيب الهوري، استعادت 3 تماثيل أثرية من الرخام عليها نقوش يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام".

وأضاف أنه "تم تحريز القطع الأثرية وسيتم استكمال الإجراءات القانونية وتسليمها للهيئة العامة للآثار في محافظة تعز".

وفي كانون الثاني/ يناير العام الماضي، أعلن الجيش اليمني القبض على عصابة لتهريب الآثار وبحوزتها كمية من المخطوطات تعود إلى عهد الدولة الرسولية يزيد عمرها عن 800 عام غرب مدينة تعز.

وانعكست آثار الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 7 أعوام، على إرث وعراقة البلد الممتدة لآلاف السنين، إذ تعرضت الكثير من القطع الأثرية بينها تماثيل برونزية ونقوش وعملات ذهبية وفضية، وألواح حجرية ومخطوطات نادرة، للنهب والسرقة والتهريب إلى الخارج، ليتم عرضها في أشهر المتاحف العالمية.

وفرضت الإدارة الأمريكية، بطلب من الحكومة اليمنية، في شباط/ فبراير الماضي، حظراً لمدة 5 أعوام على استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة، في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها.

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بنهب قطع أثرية بينها أكثر من 300 قطعة قَيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد، وقصر ريدان بيت الاشول وحدة غليس، حسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.