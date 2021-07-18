اليمن... 14 قتيلا وجريحا في تجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" بالحديدة

سقط 14 شخصا بين قتيل وجريح، اليوم الأحد، في تجدد القتال بين القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن قتالا اندلع بمختلف الأسلحة اثر محاولة تقدم نفذها مسلحون من جماعة "أنصار الله" صوب مواقع للقوات المشتركة جنوب غربي مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف أن المواجهات التي استمرت لأكثر من ساعة أوقعت ثلاثة قتلى من المهاجمين التابعين لـ "أنصار الله" وجنديين من القوات المشتركة فيما أصيب 7 من الجانبين.

وذكر المصدر أن مسلحين اثنين من "أنصار الله" قتلا وأعطبت آلية تحمل مدفعا رشاش إثر استهداف القوات المشتركة تحركات للجماعة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

في المقابل، اتهمت "أنصار الله" عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها في صنعاء، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "ارتكاب 201 خرق (في اشارة إلى الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018) خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في منطقة الجبلية و8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و174 خرقا بأعيرة نارية مختلفة، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين (جنوب وشرق مدينة الحديدة)".

ومطلع يوليو الحالي، سقط 4 قتلى و9 جرحى في مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة ومسلحي "أنصار الله" في جبهة حيس جنوب شرقي الحديدة، حسب ما أفاد، حينها، مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

ومنذ أن توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق خاص بالحديدة ضمن جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، يتبادل الجانبان الاتهامات بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وتضمن اتفاق السويد الخاص بالحديدة، إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.