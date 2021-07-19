هزة أرضية قوية تضرب سوريا

ضرب زلزال قوي سوريا، اليوم الاثنين، عند الساعة "1:09" بالتوقيت المحلي.

وبحسب المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بلغت قوة الزلزال 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المعهد الأورومتوسطي إلى أن الزلزال ضرب على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض 34.85 شمالا، وخط طول 39.66 شرقا.

وأكد المعهد الأورومتوسطي، أن الزلزال ضرب على بعد 266 كم شرق حماة، و 70 كم جنوب غربي دير الزور.

ولم تصدر أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.