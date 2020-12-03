وكالة: زلزال قوي يضرب تركيا وتشعر به سوريا

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل، إن إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت عن "زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا".

#عاجل | زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا (إدارة الكوارث والطوارئ) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 3, 2020

​من جهتها، ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن أبناء محافظة الحسكة شعروا بالهزة عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباح اليوم.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا : هزة ارضية شعر بها ابناء محافظة #الحسكة عند الساعة السابعة و ٥٥ دقيقة صباح اليوم — سانا عاجل (@SanaAjel) December 3, 2020

​وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجه، الشهر الماضي، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان، وأعلنت إدارة الطوارئ التركية أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 100 وإصابة 994 آخرين.