مصر تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

موسكو - سبوتنيك. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 283906 من ضمنهم 226535 حالة تم شفاؤها، و16470 حالة وفاة".

وبدأت مصر، الشهر الماضي، في إنتاج لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا؛ ومن المقرر بدء تقديمه في مراكز التطعيم، خلال الأيام المقبلة.

وتسعى مصر إلى إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال العام الحالي.